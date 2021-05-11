Москва, , 12:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям и родственникам детей, погибших в результате стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Глава государства поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медпомощь детям, пострадавшим при стрельбе.

Кроме того, Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, с учетом ситуации в Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе №175 в столице Татарии погибли семеро детей. По данным Национального антитеррористического комитета, ещё 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что вооружённый злоумышленник, открывший огонь по ученикам и сотрудникам гимназии на улице Файзи в Казани, был один.