Кызыл, , 12:18 — REGNUM По улицам столицы Тувы Кызыле 15 мая бродил босоногий мальчик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, очевидцы сообщили об этом в полицию около 15 часов дня.

Полицейские нашли ребёнка и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что 9-летний мальчик является учащимся одной из городских школ и состоит на профилактическом учете ПДН.

«В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что вчера несовершеннолетний убежал из дома в домашней одежде и без обуви в результате ссоры с матерью», — отметили в ведомстве.

Женщина воспитывает сына одна. Инспекторы по делам несовершеннолетних, как отмечается, регулярно проверяют условия жизни семьи.

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