Самара, , 12:22 — REGNUM Проверить соблюдение мер безопасности в школах Самарской области в связи с трагедией в Казани поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что Азаров направил соболезнования родным погибших и пострадавших на имя главы Татарии Рустама Минниханова.

«От имени правительства Самарской области и жителей нашего региона, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, всем родным и близким погибших учеников и учителя школы в Казани. Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка — эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека. Каждый из нас, жителей Самарской области, воспринимает случившуюся трагедию как личную невосполнимую потерю. Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния. Вечная память погибшим, пострадавшим — скорейшего выздоровления!» — приводит пресс-служба областного правительства слова главы Самарской области.

Раннее ИА REGNUM сообщало о том, что неизвестный совершил нападение на гимназию в Казани.