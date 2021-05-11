Стокгольм, , 12:18 — REGNUM В различных районах и муниципалитетах мегаполисов Швеции существует большой разрыв в уровне дохода и степени получаемого дохода между привитыми от COVID-19 гражданами и теми, кто прививку делать отказался. Свою роль также играет страна происхождения жителей крупных городов. Об этом сообщила новостная служба Sverige Radio.

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Так, власти Сконе сравнили уровень вакцинации среди пациентов старше 65 лет, включенных в перечень медицинских центров, и обнаружили, что меньше людей прививаются в районах с более низким уровнем образования и доходов, а также в районах с большим количеством иностранцев. Особо выделяются такие районы, как Русенгорд и Фози в Мальмё.

Стокгольм демонстрирует аналогичную картину, что и Сконе: 85% населения в элитном районе Бромма уже вакцинированы, однако соответствующий показатель для таких неблагополучных районов, как Ринкебю и Чиста составляет 67%.

Сегодня, 11 мая, представители шведских регионов встретятся с министром здравоохранения и социальных дел Швеции Леной Халленгрен, чтобы обсудить этот вопрос.

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