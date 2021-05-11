Лос-Анджелес, США, 11 мая 2021, 12:18 — REGNUM Американская певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек вместе провели выходные. Об этом сообщило издание TMZ.
По данным издания, Лопес и Аффлек отправились в Монтану (США) и провели два дня в отеле на территории Йеллоустонского национального парка. После этого они вместе отправились в особняк певицы в Лос-Анджелесе (США).
ИА REGNUM напоминает, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек состояли в отношениях в начале 2000-х годов. Пара планировала пожениться, но в 2004 году они расстались.
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