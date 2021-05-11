Москва, 11 мая, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы приостановил рассмотрение иска банка «Траст» к миллиардеру Александру Мамуту. В карточке дела уточняется, что данный иск невозможно рассмотреть до разрешения другого спора. Детали дела пока неизвестны, но, по предварительным данным, речь идёт о взыскании крупной суммы задолженности по кредитам, выданным подконтрольной Мамуту АО «Синема Парк», передаёт ИА REGNUM.

Оноре Домье. Разговор двух адвокатов

Исковое заявление от «Траста», который подконтролен Центробанку РФ, поступило в суд 22 января 2021 года. В марте в дело вступило некое третье лицо, но его данных в открытых материалах суда нет. По открытым данным, сумма иска составляет 1 млрд рублей. Мамут мог проходить по кредитам своей фирмы как поручитель.

В карточке спора появилась запись судьи Лебедева — «невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении». Дело в том, что в арбитраже Москвы на сегодня рассматриваются три иска компании Мамута — АО «Синема Парк» к «Трасту» с требованием изменить условия кредитных договоров, легших в основу претензий банка. Заседания по ним назначены на 13 мая, 28 мая и 7 июня 2021 года. Помимо этого, 7 июня 2021 года арбитраж столицы рассмотрит иск «Синема Парк» к ЦБ РФ — «о признании незаконным бездействия, об обязании». Третьим лицом в нём проходит всё тот же банк «Траст», но детали пока неизвестны.

Напомним, киносеть миллиардера задолжала «Трасту» 12 млрд рублей, который банк-кредитор просит выплатить досрочно.

Олигарх Мамут просит у государства миллиарды рублей на свой кинобизнес