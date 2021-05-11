Берлин, 11 мая, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Немецкая компания Porsche представила официальные снимки закамуфлированных прототипов электрокроссовера Macan. Фотографии распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Porsche Электрическая версия Porsche Macan

Электрический Macan имеет больший запас хода, чем Taycan. В Porsche позиционируют эту машину, как самую спортивную модель в сегменте электрокаров. Однако технические характеристики автомобиля в компании пока не сообщаются. Новый электрический Macan будет построен на «тележке» PPE.

По предварительным данным, испытания электрокара в исследовательском центре Porsche в коммуне Вайссах завершены. Здесь специалисты компании испытывали автомобиль в виртуальной среде, а на реальных моделях изучалась аэродинамика, энергопотребление и эргономика интерьера.

Следующим этапом в испытаниях модели станет преодоление около 3 млн км в разных уголках земли.

Ранее на трассе Нюрбургринг в Германии испытали прототип нового Porsche 911 Sport Classic. Авто выполнено в ретро-стиле. В движение автомобиль приводит 443-сильный мотор от 911 Carrera S.

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