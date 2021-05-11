Москва, 11 мая, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский расценил как начало третьей мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Вступление Украины в НАТО — начало третьей мировой войны… Вот он, Белый дом, миротворец, он подталкивает», — заявил Жириновский.

«Почему? опять Америка заработает. Вторая мировая война — обогатилась Америка, а все остальные полегли в сырую землю», — рассуждает парламентарий.

«Британия и Америка — вот враги человечества», — сделал он вывод.

Администрация президента США Джо Байдена считает, что двери НАТО должны оставаться «открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности».

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