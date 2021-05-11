Киев, 19 мая, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 19 мая свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Кроме того, по данным украинских СМИ, серия взрывов прогремела в Ровненской и Волынской областях на западе Украины, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. В ряде регионов зафиксировано появление беспилотников-камикадзе «Герань-2».

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в городе в ночь на 19 мая прогремела серия взрывов. Украинские СМИ также сообщили о взлёте российского сверхзвукового самолёта МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты X-47M2 «Кинжал».