Ставрополь, , 11:44 — REGNUM Доходы губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в 2020 году составили около 3,503 млн рублей. По сравнению с предыдущим отчетным периодом они стали ниже на 30%. Напомним, в 2019 году глава края отчитался о заработанных 5,058 млн рублей.

Согласно декларации о доходах и расходах за 2020 год, у Владимирова не изменилось число объектов недвижимости — он по-прежнему владеет двумя квартирами площадью 136,6 и 61,5 кв. м и тремя гаражами общей площадью 39,4 кв. м. Помимо этого, чета Владимировых и двое их несовершеннолетних детей владеют квартирой площадью 134,5 кв. м. У губернатора также в собственности имеется автомашина «Волга» ГАЗ-21.

Практически не изменился за год доход супруги Владимирова. Первая леди края получила в 2020 году 2,544 млн рублей. Из недвижимости на нее зарегистрированы два земельных участка с жилыми домами площадью 151,8 и 253,4 кв. м. В собственности у нее есть еще квартира площадью 35,8 кв. м. В 2020 году супруга Владимирова продала автомобиль BMW X5.