Майминский район, Алтай, , 11:42 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай взяла под контроль расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадали малолетние дети. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла утром 10 мая в селе Манжерок Майминского района. На трассе Р-256 «Чуйский тракт» жительница Горно-Алтайска за рулём ВАЗ-2115 столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП женщина скончалась, двое её детей 2018 и 2011 года рождения госпитализированы с тяжёлыми травмами.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — отметили в прокуратуре.

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