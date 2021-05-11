Москва, , 11:42 — REGNUM В случае начала третьей мировой войны Россия будет в ней участвовать, в этом уверены 76% граждан. Противоположное мнение у 11% опрошенных, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Вместе с тем, по мнению 53%, политика России способствует снижению риска начала третьей мировой войны. По мнению 21% респондентов, способствует повышению риска. Затруднились с ответом 27%.

Если третья мировая война произойдёт, будет применено ядерное оружие, полагают 48%. Надеются, что этого не случится 33%. Потому что Россия защищена от воздушного нападения и ракетных атак лучше, чем 5−10 лет назад (70%).

Опрос проведён 2−4 апреля 2021 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, начала третьей мировой войны опасаются 54% жителей России, больше всего — женщины и пожилые люди.

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