Чебоксары, 11 мая 2021, 11:41 — REGNUM В Чувашии по итогам 2020 года уровень бедности составил 16,8%, сократившись по сравнению с 2019 годом на 0,6%. За чертой бедности в республике остаются 204,6 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 мая, заявила на планёрке в правительстве министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.
После обсуждения основных вопросов глава ведомства рассказала, что у неё «хорошая новость». По её словам, Росстат опубликовал сведения о показателях, которые характеризуют уровень бедности:
По её словам, этого удалось добиться за счёт государственной поддержки в 2020 году, «в том числе введения адресных форм поддержки — таких, как социальный контракт, выплаты на детей до семи лет».
Как сообщало ИА REGNUM, уровень бедности в Чувашии имеет тенденцию к снижению с 2016 года: в 2016 году он составлял 18,8%, в 2017 году — 18,4%, в 2018 году — 17,8%, в 2019 году — 17,4%. В 2019 году доходы ниже величины прожиточного минимума имели 212,5 тыс. человек (сокращение относительно 2018 года на 6,5 тыс. человек).
Напомним, что численность населения в Чувашии составляет 1,2 млн рублей. Из них в 2019 году насчитывалось 680,8 тыс. жителей трудоспособного возраста, или 55,9% общей численности населения. Пожилых граждан — 302,8 тыс. человек (мужчины в возрасте 61 лет и старше, женщины в возрасте 56 лет и старше), или 24,9% общей численности населения.