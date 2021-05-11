Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии по итогам 2020 года уровень бедности составил 16,8%, сократившись по сравнению с 2019 годом на 0,6%. За чертой бедности в республике остаются 204,6 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 мая, заявила на планёрке в правительстве министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.

После обсуждения основных вопросов глава ведомства рассказала, что у неё «хорошая новость». По её словам, Росстат опубликовал сведения о показателях, которые характеризуют уровень бедности:

«И по итогам 2020 года у нас численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась относительно 2019 года на 7,9 тыс. человек и составляет 204,6 тыс. человек. При этом уровень бедности по республике составил 16,8%, также снизившись относительно предыдущего года на 0,6%. Хочу отметить, что утверждённое плановое значение для республики в рамках оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов составляло 17% за 2020 год. То есть данный показатель у нас выполнен и, можно сказать, что перевыполнен», — заявила Алена Елизарова.

По её словам, этого удалось добиться за счёт государственной поддержки в 2020 году, «в том числе введения адресных форм поддержки — таких, как социальный контракт, выплаты на детей до семи лет».

«Таким образом, по уровню бедности Чувашская Республика за 2020 год улучшила позицию в соответствующем рейтинге субъектов на две позиции, с 68-го до 66-го», — заключила глава минтруда.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень бедности в Чувашии имеет тенденцию к снижению с 2016 года: в 2016 году он составлял 18,8%, в 2017 году — 18,4%, в 2018 году — 17,8%, в 2019 году — 17,4%. В 2019 году доходы ниже величины прожиточного минимума имели 212,5 тыс. человек (сокращение относительно 2018 года на 6,5 тыс. человек).

Напомним, что численность населения в Чувашии составляет 1,2 млн рублей. Из них в 2019 году насчитывалось 680,8 тыс. жителей трудоспособного возраста, или 55,9% общей численности населения. Пожилых граждан — 302,8 тыс. человек (мужчины в возрасте 61 лет и старше, женщины в возрасте 56 лет и старше), или 24,9% общей численности населения.