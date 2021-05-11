Берлин, , 11:42 — REGNUM В сети появились первые рендеры кросс-купе Peugeot 308 Cross с индексом индекс P54. Изображения размещены на сайте Motor.es.

Кросс-купе Peugeot 308 Cross P54 Motor.es

Рендерные изображения созданы дизайнерами на основе имеющихся данных о будущей новинке. Peugeot 308 Cross должен стать конкурентом модели Renault Arkana. Кросс-купе получит не только стильный спортивный экстерьер и функциональный интерьер, но и широкую линейку моторов. Также новинка будет более компактной, чем 3008.

Внутри машины появится новый комплекс помощников i-cockpit и новый десятидюймовый сенсорный дисплей на центральной консоли.

В линейке двигателей будут присутствовать гибридные моторы на основе бензиновых агрегатов в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом».

Ранее дилеры в России начали принимать предзаказы на фургоны Peugeot Exper с шестискоростной автоматической трансмиссией. «Автомат» доступен для модификации с двухлитровым 150-сильным турбомотором.

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