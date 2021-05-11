Оренбург, , 11:40 — REGNUM В Оренбургской области после ЧП в школе Казани, где произошло вооруженное нападение, усиливают меры безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре.

«Во всех образовательных организациях Оренбургской области проводятся инструктажи с учителями, педагогами и персоналом по безопасности, усилен контрольно-пропускной режим. Ситуация находится под контролем», — отметили в ведомстве.

Чиновники просят родителей быть бдительными по отношению к своим детям и принять дополнительные меры по защите их от информации, поступающей из интернета.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии произошло вооруженное нападение. Погибли семь детей, госпитализированы 16 человек.

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