Омск, , 11:39 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил всех, кто участвовал в поисках министра здравоохранения региона Александра Мураховского в Большеуковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в областном правительстве.

Бурков выразил признательность спасателям и волонтёрам. Глава региона подчеркнул, что поиски проходили в тяжелейших условиях непроходимой территории омского севера. Бурков попросил руководство областного ГУ МЧС и министров донести его личную благодарность до спасателей и волонтёров.

«Это были действительно тяжелейшие условия. Нужно сказать «большое спасибо» всем её (поисковой операции — прим. ред.) участникам», — отметил губернатор.

Он поручил министерству региональной безопасности провести детальный анализ спасательной операции и представить ему отчёт с выводами.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский 7 мая выехал на квадроцикле с охотбазы в Большеуковском районе и перестал выходить на связь. В регионе были организованы масштабные поиски чиновника. Мураховский блуждал по лесу почти трое суток и 10 мая вышел к людям в районе села Баслы.

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