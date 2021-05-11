Москва, , 11:39 — REGNUM Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» снабдят уникальным кодом цифровой маркировки для защиты от подделок, сообщили в Центре развития перспективных технологий.

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«Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» будут снабжены цифровой маркировкой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесён на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения каждой упаковки вакцины.

Как передавало ИА REGNUM, препарат «Спутник Лайт», являющийся однокомпонентной версией вакцины «Спутник V», был зарегистрирован в России 6 мая. Эффективность вакцины оценивается в 79,4% с 28-го дня после получения прививки.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к зарегистрированной в России облегчённой версии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» уже проявляют интерес другие страны.

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