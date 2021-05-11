Иркутск, , 11:38 — REGNUM В связи с началом дачного сезона глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам проработать вопрос организации мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в крупных садоводствах. Как сообщает 11 мая пресс-служба областного правительства, этот вопрос обсудили на заседании оперштаба.

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"Президент России Владимир Владимирович Путин 7 мая на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой поручил открыть пункты вакцинации и тестирования на коронавирус на территории дачных поселков и садоводческих товариществ. В садоводствах летом концентрируется большое количество населения. Многие городские жители переезжают на дачи на весь летний сезон.

Поэтому целесообразно рассмотреть открытие пунктов вакцинации или организацию графика работы выездных прививочных бригад именно там», — пояснил глава региона, подчеркнув что вакцинация пожилого населения по-прежнему остается приоритетной.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 мая в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2434 человек, причём 77 из них погибли только за праздничные дни (с 1 по 10 мая 2021 года).

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