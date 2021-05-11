Рига, , 11:38 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Риге ежегодно финансирует санаторно-курортное лечение социально незащищенных соотечественников, постоянно проживающих в Латвии. Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на сообщение посольства.

Финансируются такие поездки по линии российской правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и касаются, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Помощь также получают малоимущие одиноко проживающие ветераны и инвалиды боевых действий в Афганистане, малоимущие одинокие пенсионеры и инвалиды.

В настоящий момент принимаются заявки на получение бесплатных путевок в 2022 году. Подчеркивается, что возможность прохождения бесплатного санаторно-курортного лечения будет всецело зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Латвии.

В 2020 году в латвийских санаторно-курортных учреждениях прошли медицинскую реабилитацию 42 ветерана Великой Отечественной войны, отметило издание.