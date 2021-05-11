Киев, , 11:39 — REGNUM Контракт на поставку вакцины от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer/BioNTech на Украину увеличен в два раза. Об этом 11 мая заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.

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«Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer/BionTech вдвое уже в этом календарном году. То есть, вместо 10 млн доз мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer», — приводит его слова агентство УНИАН.

Также Степанов уточнил, что в общей сложности украинский минздрав законтрактовал 42 млн доз вакцины, страна должна получить их в нынешнем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 2208 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.