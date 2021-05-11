Москва, , 11:36 — REGNUM Правоохранительные органы Москвы проводят профилактическую работу в школах и детских садах после стрельбы в казанской гимназии №175, сообщает 11 мая агентство «Москва».

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Профилактические работы направлены на предотвращение террористических актов, отметили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая МВД ввело в Казани режим контртеррористической операции после стрельбы в гимназии №175. Представитель МВД Ирина Волк сказала, что принимаются меры для обеспечения безопасности школьников.

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