Таллин, , 11:35 — REGNUM Международный туроператор Coral Travel впервые начал продажи своих маршрутов в Эстонии, сообщил портал gloss.ee. Этим летом он приглашает эстонских отдыхающих провести отпуск на курортах Турции. Первый чартерный рейс из Таллина состоится уже 15 июня.

Пассажиры смогут совершать перелеты два раза в неделю с авиакомпанией Turkish Airlines. Это единственный туроператор на рынке Эстонии, предлагающий полеты на отдых не только в эконом-классе, но и в бизнес-классе, подчеркивается в пресс-сообщении компании.

Coral Travel является частью группы компаний OTI холдинг, созданной 29 лет назад и в которой работает более 7 000 профессионалов по всему миру. 28 миллионов отдыхающих воспользовались услугами компании Coral Travel. Холдинг OTI управляет сетью отелей OTIUM Hotel в Турции, Египте и Тунисе, 5-звездочными отелями Seven Seas Hotels и 5-звездочным отелем высокого уровня — Xanadu Resort Hotel в Турции.

Холдинг OTI также владеет авиакомпанией Royal Flight, которая осуществляет перелеты в самые популярные места отдыха. Воздушный флот компании насчитывает 26 самолетов Boeing.