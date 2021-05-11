Симферополь, , 11:34 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 11 мая. Накануне, 10 мая, сообщалось о 101 новом случае заражения.

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За последние сутки признаны выздоровевшими после ковида 17 человек, статистика смертности увеличилась на четыре новых случая. На стационарном лечении находятся 1603 пациента с ковидом и пневмонией — за сутки были госпитализированы ещё 55 пациентов. 598 человек лечатся дома.

Всего в Крыму с начала пандемии выявлен 41 581 случай заражения коронавирусом, выздоровевших — 38 265 человек. Скончались 1263 человек с подтвержденным диагнозом.