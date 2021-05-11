Псков, , 12:38 — REGNUM В Псковской области осталось три очага коронавируса. Очаг в Новоржевском РЭС снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом 11 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

С начала пандемии в Псковской области всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 36 887, в том числе за минувшие сутки в регионе был выявлен 51 новый носитель, что на один случай меньше, чем сутками ранее.

При этом в области продолжает оставаться на высоком уровне число выписанных по выздоровлению — 188 человек. Всего в регионе вылечились от коронавируса 29 298. Умерло 367 жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области подтвердили 40 новых случаев коронавируса