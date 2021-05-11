Парфеньево, , 11:38 — REGNUM В Костромской области возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Костромской области передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следственный комитет

Трагедия произошла 9 мая 2021 года в селе Николо-Полома Парфеньевского района. В тот день девочка гуляла во дворе своего дома. Днём мать ребенка «обеспокоилась отсутствием дочери» и начала ее поиски. Тело ребенка было обнаружено на поверхности искусственного водоема во дворе.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Специалисты намерены проверить условия жизни и воспитания девочки и дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Похожий инцидент 9 мая 2021 года случился и в Ярославской области. Пятнадцатилетний житель Гаврилов-Ямского района запрыгнул на хрупкий плот и поплыл на нём по реке Которосль. В какой-то момент течение начало быстро уносить подростка от берега. Он спрыгнул с плота в надежде добраться до берега, но не смог этого сделать. По факту его смерти также возбуждено уголовное дело.