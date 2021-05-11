Рига, , 11:32 — REGNUM В Латвии нет ни одного праздника, кроме Дня Победы 9 мая, ради которого десятки тысяч местных жителей выстаивают многочасовые очереди с цветами у памятника павшим воинам. Об этом бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«И нет пока у нас в стране ни одного праздника, ради которого 20 000 человек были бы готовы выстоять в долгих очередях, чтобы просто положить цветы к своему памятнику. С Днём Победы!», — написал он, комментируя новости о массовом посещении рижанами и гостями столицы Памятника Освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских войск.

Ушаков также выразил признательность молодым активистам, которые помогли разложить цветы возле монумента: «Всю ночь молодые ребята из общественного движения 9may.lv разбирали цветы у Памятника Освободителям. Благодаря нашей молодёжи мы знаем, что День Победы в Латвии был, есть и будет!».