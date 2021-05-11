Казань, , 11:36 — REGNUM Семь учеников казанской гимназии погибли при стрельбе, которую устроили два вооружённых мужчины. Об этом глава Татарии Рустам Минниханов заявил 11 мая в эфире телеканала «Россия 1».

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«Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки», — сказал Минниханов.

Все дети погибли на третьем этаже. Госпитализированы 12 детей и четверо взрослых. Один из нападавших — 19-летний юноша — задержан. Продолжаются следственные действия, добавил он.

В пресс-службе главы региона сообщили журналистам, что погибших восемь — вместе с детьми погибла учительница. Ещё 20 человек пострадали.