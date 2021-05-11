Владикавказ, , 11:31 — REGNUM В Северной Осетии вписали в книгу рекордов Гиннесса имя самого пожилого участника Великой Отечественной войны Тимофея Марзоева. Вчера, 10 мая, ему исполнилось 105 лет. Он проживает в селении Карман-Синдзикау Дигорского района.

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Для поздравления фронтовика к нему домой прибыл врио главы республики Сергей Меняйло. Поздравив ветерана и пожелав ему всего самого доброго, и в первую очередь здоровья, руководитель региона вручил ему сертификат книги рекордов Гиннесса России.

«Тимофей Георгиевич — старейший ветеран России. Его имя как самого пожилого из ныне живущих фронтовиков сегодня было вписано в Книгу рекордов Гиннесса России», — написал Меняйло на своей странице в Facebook.

Самый пожилой ветеран из Северной Осетии был участником многих фронтовых операций, в том числе по освобождению Кавказа от немецко-фашистких захватчиков. День Победы он встретил в Австрии. За свой ратный подвиг в годы войны удостоен множества медалей и орденов.