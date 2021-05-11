Татария, , 11:31 — REGNUM Учащиеся всех школ Казани, которые должны были прийти на занятия во вторую смену, сегодня, 11 мая, останутся дома. Уроки отменены. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарии.

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«Занятия второй смены отменены сегодня во всех школах. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении городской администрации в телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая утром двое нападавших устроили стрельбу в школе №175 в Казани. Одного из стрелков полиция задержала. Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы 16 человек.

В связи с инцидентом вход во все школы Казани заблокирован, меры безопасности усилены.