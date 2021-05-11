Рига, , 11:30 — REGNUM Оргкомитет чемпионата мира — 2021 по хоккею в Риге готовит резервную тренировочную площадку для турнира. Об этом 11 мая сообщил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

По словам Калвитиса, из-за неготовности арены «Даугава» готовится резервная площадка в ледовом холле «Вольво».

"Если «Даугава» не будет сдана в эксплуатацию 12 мая, есть огромный риск, что приехавшие 18 мая команды останутся без льда», — сказал Калвитис.

Он добавил, что нельзя полностью надеяться на то, что «Даугава» будет готова, поэтому с 11 мая начинаются работы в ледовом дворце «Вольво».

Ранее глава латвийского департамента спорта Эдгарс Северс сообщил, что ледовые площадки «Арена-Рига» и «Олимпийский спортивный центр» полностью готовы для проведения ЧМ-2021.

При этом сдача в эксплуатацию «Даугавы», которая должна стать тренировочной ареной, задерживается, т.к. не получены все необходимые согласования. Пожарно-спасательная служба Латвии заявила о намерении дать негативное заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.