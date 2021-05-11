Копенгаген, , 11:34 — REGNUM В ближайшие 5−10 лет возможна война западных стран с Китаем из-за Тайваня. Такое мнение 11 мая высказал бывший премьер-министр Дании (2001−2009) и бывший генсек НАТО (2009−2014) Андерс Фогт Расмуссен в интервью изданию B. T.

«Я считаю вероятным нападение Китая на Тайвань в пределах 5−10 лет. Последствия могут быть страшные. Мы можем оказаться в состоянии войны с Китаем», — сказал он во время проходящего 10−11 мая Копенгагенского демократического саммита.

Также Расмуссен напомнил о заявлении председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Тайвань должен воссоединиться с Китаем к 100-летию провозглашения КНР, которое будет отмечаться в 2049 году и отметил, что он допускает такую возможность и в более ранние сроки.

«Американцы заявили, что если Китай осуществит свои угрозы в отношении Тайваня, то это будет иметь последствия. Я ни на минуту не сомневаюсь, что американцы дадут военный ответ», — указал экс-генсек НАТО.

«Именно в этом свете надо рассматривать то, что НАТО начала серьезно интересоваться Китаем как источником военной угрозы. И если дело дойдет до выяснения отношений с помощью оружия, я полагаю, Европа должна будет помочь американцам. На карте будущее демократии, не меньше», — добавил Расмуссен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2020 году численность населения Китая увеличилась на 11,73 млн человек (0,83%) и достигла 1,41178 млрд человек.