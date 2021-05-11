Москва, 11 мая 2021, 11:30 — REGNUM В связи с трагедией в Казани лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийство детей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
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«Смертную казнь за убийство детей необходимо возвращать в Уголовный кодекс РФ», — заявил Миронов.
Он уверен, что знание того, что за убийство грозит смертная казнь может остановить потенциальных преступников.
В результате стрельбы в школе в Казани (Татария) погибли девять человек.