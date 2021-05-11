Москва, 11 мая, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В связи с трагедией в Казани лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийство детей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Цитата из видео на YouTube Стрельба в школе №175 в Казани

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

"Смертную казнь за убийство детей необходимо возвращать в Уголовный кодекс РФ», — заявил Миронов.

Он уверен, что знание того, что за убийство грозит смертная казнь, может остановить потенциальных преступников.

В результате стрельбы в школе в Казани (Татария) погибли девять человек.