Краснодар, , 11:29 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждён 91 новый случая заражения коронавирусом, сообщили 11 мая в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заражения подтверждены в 23 муниципалитетах. Лидирует по числу суточных заражений Сочи — 31 новый случай, в Сочи выявили 10 новых носителей, по шесть случаев в Туапсинском и Динском районах, пять — в Геленджике, по четыре случая в Ейском, Славянском и Крымском районах, три в Анапе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 46 549 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 819,0, выздоровели 41 111 жителей. Скончались за весь период 2 798 с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В стационарах проходят лечение 1049 пациентов с коронавирусной инфекцией, дома лечатся 1591. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 65 человек, еще двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.