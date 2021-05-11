Таллин, , 11:28 — REGNUM Решение командования эстонской части, расположенной возле памятника «Бронзовый солдат» в Таллине, было очень правильным и исключило возможные конфликты. Так известный публицист русской Эстонии, главред издания таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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Комментируя сообщение местных СМИ о том, что военным-срочникам было рекомендовано возвращаться 9 мая в воинскую часть у Военного кладбища в гражданской одежде, он написал:

«Очень правильное решение. Наличие возле «Бронзового солдата» людей в военной форме могло вызвать ненужное напряжение. И слава Богу, что у полицейского руководства хватило ума не посылать на кладбище спецназ и тем более полицейских собак».

Как сообщили ранее местные СМИ, полиция Эстонии не зафиксировала серьезных правонарушений в Таллине во время празднования Дня Победы 9 мая. В течение дня Военное кладбище и памятник «Бронзовый солдат» посетило порядка 10 000 человек, что несколько больше, чем в мае 2020 года.