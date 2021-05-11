Оренбург, , 11:28 — REGNUM В Оренбургской области 274 человек привлечены к административной ответственности за нарушение требования о прохождение теста на COVID-19 и внесении результатов на портале госуслуг, сообщает 11 мая Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным полиции, с начала контроля из других стран в Россию прибыло более 21 тыс. оренбуржцев. Анализ прикрепленных на портале госуслуг анкет показывает, что чуть менее 20% вернувшихся из-за границы жителей региона не выполнили, либо не в полной мере исполнили (нарушили сроки, не заполнили анкету, но сдали тест и т.д.) требования законодательства к гражданам России при возвращении в страну после посещения других государств.

На составление административных протоколов приглашали 830 граждан. Составлено 696 протоколов. Суды вынесли решения в отношении 274 граждан на общую сумму 2,5 млн. рублей. Остальные дела в судах находятся на рассмотрении.