Благовещенск, , 11:27 — REGNUM В большинстве районов Приамурья 12 мая ожидаются сильные дожди и ветер. Спасатели области рекомендовали властям и жителям быть готовыми к возникновению чрезвычайных ситуаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По прогнозу гидрометцентра Приамурья, в области пройдут дожди, а местами мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 16−21 м/с. В Благовещенске ветер усилится до 15−18 м/с.

«В этот период на территории области повышается риск возникновения аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, в работе системы ЖКХ», — уточнили в МЧС.

Из-за дождевых паводков возможны подтопления дорог и сельскохозяйственных земель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, до конца суток 10 мая, а также в течение суток 11 мая в ряде территорий региона ожидаются сильные дожди, грозовые ливни с градом.