Джакарта, , 11:27 — REGNUM Лидер сепаратистов в Индонезии Бенни Венда возмущен арестом представителя национального комитета Западного Папуа Виктора Еймо, сообщает Sindonews.

Виктор Еймо был арестован полицией в Джаяпуре 9 мая около 19:15 по местному времени.

«Правительство Индонезии хочет использовать термин «террорист» в качестве дымовой завесы для угнетения народа Западного Папуа», — заявил лидер сепаратистов Бенни Венда, проживающий в Великобритании.

Бенни Венда также призвал президента Индонезии Джоко Видодо и полицию немедленно освободить Виктора Еймо.

Полиция Индонезии признала представителя национального комитета Западного Папуа Виктора Еймо виновным в совершении преступлений против государственной безопасности и в государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная группа в Западном Папуа призывает Новую Зеландию прекратить все оборонные связи с Индонезией.

Подробнее в материале: Новую Зеландию призвали прекратить все оборонные связи с Индонезией