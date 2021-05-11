Джакарта, 11 мая 2021, 11:27 — REGNUM Лидер сепаратистов в Индонезии Бенни Венда возмущен арестом представителя национального комитета Западного Папуа Виктора Еймо, сообщает Sindonews.
Виктор Еймо был арестован полицией в Джаяпуре 9 мая около 19:15 по местному времени.
«Правительство Индонезии хочет использовать термин «террорист» в качестве дымовой завесы для угнетения народа Западного Папуа», — заявил лидер сепаратистов Бенни Венда, проживающий в Великобритании.
Бенни Венда также призвал президента Индонезии Джоко Видодо и полицию немедленно освободить Виктора Еймо.
Полиция Индонезии признала представителя национального комитета Западного Папуа Виктора Еймо виновным в совершении преступлений против государственной безопасности и в государственной измене.
Как сообщало ИА REGNUM, национальная группа в Западном Папуа призывает Новую Зеландию прекратить все оборонные связи с Индонезией.
Подробнее в материале: Новую Зеландию призвали прекратить все оборонные связи с Индонезией