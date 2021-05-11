Калуга, , 11:43 — REGNUM В Калужской области пассажирский электропоезд сообщением «Калуга-Кресты» сбил десятилетнего ребенка. Об этом 11 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по региону Владислава Блеснова.

Пострадавший находится в больнице. Насколько серьёзные травмы получил ребёнок, не уточняется.

В период майских выходных в Калужской области зафиксировано несколько серьезных происшествий социального характера. Среди пострадавших есть и дети. В Боровске 30 апреля двое детей в квартире отравились угарным газом. 9 мая в Людиново также газом отравились три человека: взрослый и двое детей. Еще одно отравление газом зафиксировано 10 мая в Сухиничах, где отравились пять человек — двое взрослых и трое детей. Все 10 пострадавших от угарного газа госпитализированы, сообщает МЧС России по Калужской области .

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