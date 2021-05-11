Уфа, , 11:30 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности в школах региона. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в казанской гимназии № 175.

Сообщается, что Хабиров предложил всем пострадавшим в результате теракта в Казани пройти бесплатно реабилитацию в санаториях Башкирии.

Помимо этого, глава республики предложил пострадавшим любую помощь, которую способен оказать регион.

«В адрес … Рустама Минниханова, жителей Казани, родственников погибших Радий Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования», — сообщили в пресс-служба главы Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что неизвестные совершили нападение на гимназию в Казани.