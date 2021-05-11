Казань, , 11:26 — REGNUM После инцидента со стрельбой в казанской школе №175 введен режим контртеррористической операции, сообщает пресс-служба УМВД по РТ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

В результате беспощадного расстрела в школе погибли семеро детей — четверо мальчиков и трое девочек. Правоохранительные органы устанавливают пособников нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 человек, пострадавших в результате стрельбы в гимназии на улице Джаудата Файзи, примут больницы Казани.

Читайте также: Входы в учебные заведения Казани после стрельбы в школе ограничены