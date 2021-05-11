Сеул, , 11:27 — REGNUM Глава Национального агентства разведки Южной Кореи Пак Чи Вон вылетел 11 мая в Японию для участия в трёхсторонней встречи глав спецслужб Южной Кореи, США и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудят ситуацию в Восточной Азии, включая ситуацию вокруг КНДР и Китая, а также новую северокорейскую политику США.

Предполагается, что в ходе поездки в Токио Пак Чи Вон проведёт встречу с генеральным секретарём правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи, с которым обсудит вопрос компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны.

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