Москва, 11 мая, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается установить ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными, разработали депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Владимир Бурматов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Предлагаются штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных; за содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию; за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Предлагаются новые статьи, например «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Предусматривается ответственность за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии.

Предлагаются штрафы за нарушение владельцами приютов для животных требований к деятельности по обращению с животными, а также за нарушение требований к обращению с животными без владельцев.

Ответственность будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200 тыс. рублей, сообщил Крашенинников.

Предполагается и введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.

Инициатива направлена на получение отзыва в правительство РФ.