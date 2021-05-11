Воронеж, , 11:21 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 11 мая. Накануне, 10 мая, было подтверждено 135 новых случаев заражения.

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Выздоровевшими за последние сутки признаны 131 человек. В статистику смертности вошли ещё два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего на 11 мая в Воронежской области подтверждено 82 148 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 77 541 человек, скончались 3 290 пациентов.