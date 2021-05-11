Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявлено еще 78 зараженных коронавирусной инфекцией, что на два случая больше, чем сутками ранее. При этом выписан по выздоровлению 71 житель. Об этом 11 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 10 мая было обнаружено в городах: Гатчина (восемь), Выборг (семь), Мурино (шесть), Лодейное Поле (пять), Всеволожск (четыре), Кингисепп, Сланцы (по три), Волхов, Кировск, Сертолово, Тихвин, Никольское и поселке Осельки, деревне Глобицы (по два).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтверждено 43 478 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40 752 человека. От COVID-19 в регионе скончались 1 250 человек, в том числе восемь летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, по состоянию на 07:00мск 11 мая, развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 226 коек, в том числе в палатах реанимации 92.

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