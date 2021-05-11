Пекин, 11 мая, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В сети появились фотографии обновленного GAC Trumpchi GS8 в камуфляжной плёнке. Снимки размещены на сайте Autohome.

Autohome Обновлённый GAC Trumpchi GS8

Ожидается, что дизайн модели будет выполнен в одном стиле с актуальной версией автомобиля. Автопроизводители оснастят машину более крупной решеткой радиатора и модернизированными передними и задними фонарями. Вполне возможно, что модель получит «тележку» GAC GPMA.

Что же касается интерьера автомобиля, то здесь стоит ожидать новое трехспицевое рулевое колесо, новую мультимедийную систему и обновленный рычаг коробки передач.

В движение автомобиль будет приводить двухлитровый мотор, который будет агрегатироваться с восьмиступенчатым «автоматом» и приводом 4×4.

Официальный дебют обновленного кроссовера состоится уже в июне нынешнего года.

Ранее стало известно, что компания GAC Motor запатентовала в КНР рестайлинговый электроседан Aion S. Экстерьер авто выполнен в одном стиле с моделью Aion Y. Мощность модернизированного электрокара выросла с 135 кВт (184 л. с.) до 150 кВт (204 л. с.).

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