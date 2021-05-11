Казань, , 11:21 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал подробности случившегося.

«Большая беда. Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, 4 взрослых — сейчас в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие», — сказал Минниханов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. «Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны», сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая в школе №175 произошла стрельба. По предварительным данным, погибли семеро детей и двое взрослых. По неофициальным данным, нападавших было двое, один из них задержан, второй — ликвидирован.

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