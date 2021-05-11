Казань, 11 мая 2021, 11:21 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал подробности случившегося.
По его словам, в настоящее время идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. «Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны», сказал он.
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Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая в школе №175 произошла стрельба. По предварительным данным, погибли семеро детей и двое взрослых. По неофициальным данным, нападавших было двое, один из них задержан, второй — ликвидирован.
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