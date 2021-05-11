Берлин, , 11:22 — REGNUM В ходе весеннего онлайн-заседания с 14 по 17 мая члены парламентской ассамблеи НАТО проведут обсуждение отношений с Россией, ситуации в Белоруссии, стратегии обороны Китая и безопасности в Средиземном море. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба немецкого бундестага.

«Повестка весенней встречи парламентской ассамблеи НАТО с 14 по 17 мая включает обсуждение отношений с РФ», — говорится в сообщении.

Также указываются, что будут обсуждаться повестка в области безопасности НАТО в регионе Средиземного моря, влияние китайской оборонной стратегии, а также политические, экономические и дипломатические вызовы, связанные с ситуацией в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидеры девяти восточноевропейских стран выступили с коллективным осуждением «агрессивных действий» России по итогам виртуального саммита в Бухаресте.