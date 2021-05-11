Казань, , 11:26 — REGNUM Правоохранители задержали в Казани предполагаемого пособника мужчин, устроивших стрельбу в одной из городских гимназий. Об этом сообщает 11 мая издание «Лайф».

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По информации источника в правоохранительных органах, задержанному 41 год, его зовут Рамиль М.

Как сообщало ИА REGNUM, одного из атаковавших школу задержали, это 19-летний юноша. Второго стрелка в результате штурма ликвидировали силовики. По предварительным данным, жертвами нападения на школу стали 11 человек, большинство из них — дети. Всего пострадавших более 30 человек.

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