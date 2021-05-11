Казань, , 11:19 — REGNUM Напавшему на гимназию в Казани было разрешено владеть оружием. Об этом глава Татарии Рустам Минниханов сообщил 11 мая журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Он уточнил, что одному из нападавших — 19 лет, на него официально зарегистрировано огнестрельное оружие.

Ранее стало известно, что в школе задержан 19-летний Ильназ Галявиев. Всего нападавших было двое, второго силовики ликвидировали во время штурма.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, пока не подтверждённым официально, при стрельбе в казанской гимназии погибли 11 человек.

Читайте также: Двое из погибших в школе в Казани детей разбились, выпрыгнув из окна